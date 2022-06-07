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    ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz

    ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovûn Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini belirtti.
    • 07.06.2022 - 00:25
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    ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

    ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Lavrov'un ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Yakından takip edeceğiz"

    Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını açıklayan Price, şu ifadeleri kullandı:

    "Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Yine ifade ediyorum, Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz."

    AA'nın haberine göre Price, Ukrayna’nın gıda ve gübresinin küresel piyasaya ihracı konusunda bu ülkenin de masada olması gerektiğini belirtti.

    Gıda ve gübre konusundaki sorunun Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya müdahale ettiğinden bu yana devam eden bir sorun olduğunu vurgulayan Price, Lavrov’un Ankara’daki temaslarının bahsi geçen gübre ve gıda ihracatı sorunun çözmeye yetmeyeceğini, Ukrayna’nın da bu konuya dahil olması gerektiğini savundu.

    ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz #1


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