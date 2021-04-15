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    ABD - Meksika sınırında 20 göçmen yakalandı

    Polis kontrolüne takılan tırın gizli bölmesine gizlenen göçmenler, K9 köpeklerinin yardımıyla bulundu.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:09
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    ABD - Meksika sınırında 20 göçmen yakalandı

    ABD'de iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mülteci dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Teksas ile Meksika sınırında polis kontrol sırasında tır içerisinde arama yapıldı.

    SANDIK İÇİNDE 20 GÖÇMEN YAKALANDI

    Tırın gizli bölmesinden 2'si çocuk 20 göçmen çıktı. Sınır polisi, göçmenlerin tırın gizli bölmesindeki tahta sandıktaki drama ait görsellerini paylaştı. ABD'li sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını belirtti.

    K9 KÖPEKLERİ BULDU

    Sınır polisi, göçmenleri K9 köpekleri yardımıyla yakaladıklarını ve hava sıcaklığından dolayı göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attıklarını bildirdi.

    ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan göçmen sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttı.

    ABD - Meksika sınırında 20 göçmen yakalandı #1

    ABD - Meksika sınırında 20 göçmen yakalandı #2

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