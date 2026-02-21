ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi hedef aldı

ABD Karayipler ve Doğu Pasifik'te saldırılara devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU TAŞIYAN TEKNE HEDEF ALINDI

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen istihbaratın terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarılan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.