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    ABD ordusuna ait Osprey hava aracı düştü: 4 ölü

    ABD Deniz Piyadelerine ait Osprey MV-22B hava aracının düşmesi sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.
    • 09.06.2022 - 05:08
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    ABD ordusuna ait Osprey hava aracı düştü: 4 ölü

    ABD Deniz Piyadeleri Üçüncü Deniz Hava Filosundan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

    Yerel saatle 12.25’te filoya bağlı Osprey MV-22B tipi tiltrotor hava aracının California'nın Meksika sınırına yakın Glamis kasabası yakınlarında düştüğü bildirildi.

    Mürettebattan 4'ü öldü

    Hava aracında mürettebatın 5 deniz piyadesinden oluştuğu belirtilen açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

    Amerikan medyasına yansıyan bilgilerde, mürettebattan 4'ünün öldüğü, diğerinin ise akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

    ABD ordusuna ait Osprey hava aracı düştü: 4 ölü #1

    "Hava aracında nükleer malzeme yoktu"

    AA2nın haberine göre açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ilk haberlerin aksine hava aracında nükleer malzeme bulunmuyordu." bilgisine yer verildi.


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