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- ABD ordusuna ait Osprey hava aracı düştü: 4 ölü
ABD ordusuna ait Osprey hava aracı düştü: 4 ölü
ABD Deniz Piyadelerine ait Osprey MV-22B hava aracının düşmesi sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.
- 09.06.2022 - 05:08
ABD Deniz Piyadeleri Üçüncü Deniz Hava Filosundan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Yerel saatle 12.25’te filoya bağlı Osprey MV-22B tipi tiltrotor hava aracının California'nın Meksika sınırına yakın Glamis kasabası yakınlarında düştüğü bildirildi.
Mürettebattan 4'ü öldü
Hava aracında mürettebatın 5 deniz piyadesinden oluştuğu belirtilen açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.
Amerikan medyasına yansıyan bilgilerde, mürettebattan 4'ünün öldüğü, diğerinin ise akıbetinin bilinmediği kaydedildi.
"Hava aracında nükleer malzeme yoktu"
AA2nın haberine göre açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ilk haberlerin aksine hava aracında nükleer malzeme bulunmuyordu." bilgisine yer verildi.