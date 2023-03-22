ABD, Polonya'da ilk kalıcı askeri garnizosunu açtı ABD’nin Polonya topraklarındaki ilk kalıcı askeri garnizonu açılmasıyla birlikte, ABD’nin Avrupa’daki kalıcı askeri üs sayısı 8'e yükseldi.

ABD'nin Polonya topraklarındaki ilk kalıcı askeri garnizonu olan Camp Kosciuszko, Poznan kentinde düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Polonyalı yetkililerin, uzun yıllardır ABD'nin ülkelerinde askeri üs kurmasına ilişkin çabalarının ardından garnizon düzeyinde ilk kalıcı askeri birimin açılış törenine iki ülkeden askeri yetkililer ile Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak katıldı.

"ABD ordularının ülkemizdeki sürekli varlığına çok değer vermekteyiz"

Blaszczak yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

ABD askeri garnizonunun Polonya topraklarındaki daimi varlığının açılışına tanıklık ediyoruz. Bu, hem Polonya tarihi hem de Polonya-ABD ilişkileri tarihi açısından önemli bir olay. Rusya'nın imparatorluğunu yeniden inşaya çalıştığı, Ukrayna'ya saldırdığı bir dönemde, Avrupa'nın içinde bulunduğu böylesi bir dönemde ABD ordularının ülkemizdeki sürekli varlığına çok değer vermekteyiz.



Batı dünyasının birlik olması ve kendini güvende hissetmesi açısından da önemli. Silahlı kuvvetlerimiz işbirliği yaptığı zaman ben kendimi güvende hissediyorum.

Blaszczak, ABD garnizonunun varlığının NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından da önem taşıdığını vurguladı.

ABD'nin Avrupa'daki 8'inci kalıcı askeri üssü

Belçika, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra ABD'nin Avrupa topraklarındaki 8’inci, Polonya'daki ilk kalıcı garnizonunda şimdilik 13 askeri yetkili ve 140 sivil çalışan görev yapacak. Polonyalı yetkililer, muhtemel Rusya tehdidi karşısında uzun yıllardır ABD'den ülkelerinde kalıcı askeri üs kurması talepte bulunuyordu.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yetkilileri, geçtiğimiz yıllarda ABD'ye içinde okul, sinema, hastanenin de bulunacağı bir askeri üs inşa etmeyi ve yıllık 2 milyar doları bulacak masrafı ise kendi cebinden karşılamayı önermişti.

Ancak ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yönetimi bu öneriyi kabul etmemişti. ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden olan Polonya, son yıllarda ABD ile Abrams tankları, HIMARS roketatar sistemleri, F-35 savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu on milyarlarca dolarlık silah anlaşması imzalamıştı.