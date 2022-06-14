ABD, Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine verdiği izni uzattı

ABD, Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine verdiği izni uzattı

ABD yönetimi; Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar devam ediyor.

Yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömürün ithalatı yasaklanmış ancak Rus petrolü ve gazına ilişkin banka işlemlerinin devam edebilmesi için zaman tanınmıştı.

Konuyla ilgili ABD Hazine Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İzin süresi uzatıldı

Bakanlık bazı işlemlere izin veren ve 24 Haziran'da sona erecek muafiyetin süresinde uzatmaya gitti.

Rus kuruluşlar 5 Aralık'a kadar işlemlerini sürdürecek

AA'nın haberine göre bu kapsamda, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar sürmesine izin verildi.