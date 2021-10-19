ABD, Rusya'yı Avrupa'ya gaz arzını artırmaya çağırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Overchuk, Washington'ın kendilerine ilettiği talebi aktardı. Overchuk, ABD'nin istikrarlı bir Avrupa istediğini ancak Kuzey Akım 2'ye karşı olduğuna dikkat çekti.

Enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa'nın gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Kıtada doğalgaz fiyatları, Rusya'dan tedarik olabileceği beklentilerinin ardından yüzde 8 düşüş kaydetti ancak sonrasında yeniden yükseldi.

ABD AVRUPA İÇİN DEVREDE

Moskova'dan yapılan açıklamada, ABD'nin konuyla ilgili devreye girdiği belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overchuk, Washington'ın kendilerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmasını istediğini söyledi.

RUSYA'YA ÇAĞRI: AVRUPA'YA GAZ TEDARİKİNİ ARTIRIN

YouTube'da bir yayına katılan Overchuk, "ABD'li meslektaşlar, Rusya'yı Avrupa'ya gaz arzını artırmaya çağırıyor." dedi.

"İSTİKRARLI AVRUPA İSTİYORLAR AMA KUZEY AKIM 2'YE KARŞI ÇIKIYORLAR"

ABD'nin istikrarlı bir Avrupa istediğini belirten Overchuk, "Bu onların hakkı. Avrupa'ya daha fazla gaz satarsanız, gazı silahlandırmadığınıza dair net bir sinyal göndereceksiniz diyorlar. Ama diğer taraftan Kuzey Akım 2'ye karşı çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

RUS BAKAN: GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİYİZ

TASS'ın haberine göre, Overchuk, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasının "sarsılmasının nedenlerinin değerlendirilmesi ve Kuzey Akım 2'ye bakış açısı konusunda Amerikalıları aydınlatmaya" çalıştığını kaydetti.

Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, Avrupa'da Rus gazına olan büyük talebi dile getirmiş, yüksek gaz tüketimine rağmen her zaman güvenilir bir tedarikçi olduklarını ifade etmişti.