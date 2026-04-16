ABD Savunma Bakanı: İran kötü bir seçim yaparsa bombalar yağacak

Orta Doğu'daki savaşın akıbeti belirsiz...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.

İRAN'I UYARDI

Savunma Bakanı Hegseth, basın toplantısına İran yönetimine uyarı ile başladı.

Hegseth, "Sizi izliyoruz. Sahip olduğunuz kabiliyetler ile bizim sahip olduklarımız aynı değil. Unutmayın, bu adil bir savaş değil. Hangi askeri varlıkları hareket ettirdiğinizi de onları nereye taşıdığınızı da biliyoruz. Siz bombalanmış ve tahrip olmuş tesislerinizin enkazını kaldırmaya çalışırken, biz sadece daha da güçleniyoruz. Geriye kalan füze rampalarınızı ve füzelerinizi enkazdan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama bunların yerine yenisini koyma imkanınız yok" ifadelerini kullandı.

"TETİĞE BASMAYA HAZIRIZ"

Hegseth, "Geriye kalan enerji üretim kapasitenizi ve enerji sektörünüzü hedef almak üzere tetiğe basmaya hazırız. Buna mecbur kalmak istemeyiz. Başkan'ın emriyle bir düğmeye basılmasıyla harekete geçmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"İRAN KÖTÜ BİR SEÇİM YAPARSA BOMBALAR YAĞACAK"

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Hegseth şunları söyledi:

Gerçek bir donanmanız ya da durum hakimiyetiniz yok. Hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. Açıkçası, uluslararası sularda meşru bir şekilde ilerleyen ticari gemileri füzeler ve insansız hava araçlarıyla tehdit etmek kontrol değil, terörizmdir" dedi. İran’ın bir alternatife sahip olduğunu ve İran’ın kendi halkı için bunu seçmesini umduklarını ifade eden Hegseth, "Bu arada biz de ne kadar sürerse sürsün, bu ablukayı başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Ama eğer İran kötü bir seçim yaparsa o zaman hem abluka olacak hem de altyapı, enerji üretimi ve enerji sektörüne bombalar yağacak.

"İRAN’IN ATEŞKES DÜZENİ İÇİNDE KALMA MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK"

Basın toplantısında İran ile ateşkesin durumuna ilişkin bir soruya Hegseth, "Komuta ve kontrol kabiliyetleri ciddi bir şekilde zayıfladı ve bu yüzden koordinasyon kurma ve iletişim seviyeleri tarihin en kötü seviyesinde. Ancak İran’ın ateşkes düzeni içinde kalma motivasyonu çok yüksek" şeklinde cevap verdi.

"HUSİLER, ŞU ANA KADAR SÜRECİN DIŞINDA KALDI"

Hegseth, Yemen’deki Husiler'in Babülmendep Boğazı’nı kapatma ihtimallerine ilişkin bir soruya ise "Husiler, şu ana kadar sürecin dışında kaldı ve bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, bir yıldan fazla süre önce yürüttüğümüz Sert Binici (Rough Rider) operasyonunun bir sonucu" ifadelerini kullandı.

"İRAN’IN YENİ DİNİ LİDERİ HAYATTA VE YARALI"

Hegseth İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun sorulması üzerine, "Durumu değişmedi. Hayatta olduğu, yaralı ve ciddi bir şekilde zarar gördüğü düşünülüyor. Aynı durumda" şeklinde cevap verdi.