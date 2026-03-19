ABD Savunma Bakanı: İran’a yönelik hedeflerimiz değişmedi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 28 Şubat’ta İran’a karşı başlatılan askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hegseth, ABD’nin İran’a yönelik savaş stratejisinin ilk günden bu yana değişmediğini belirterek operasyonların planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü söyledi.

ABD yönetiminin İran’a yönelik askeri faaliyetlerinin ana hedefinin Tahran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu dile getiren Hegseth, özellikle füze sistemleri ve savunma sanayisinin hedef alındığını ifade etti.

FÜZE RAMPALARI VE SAVUNMA ALTYAPISI HEDEFTE

Hegseth, operasyonların İran’ın balistik füze rampalarını, savunma sanayi altyapısını ve deniz kuvvetlerine ait unsurları etkisiz hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

ABD’nin aynı zamanda İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemeyi stratejik öncelik olarak gördüğünü belirten Hegseth, askeri planlamanın bu hedef doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ SALDIRI OLACAK"

ABD Savunma Bakanı, operasyonların her geçen gün yoğunlaştığını belirterek, yakın zamanda daha büyük bir askeri saldırı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hegseth, “Bugün şimdiye kadarki en güçlü saldırımızı gerçekleştireceğiz. Her gün daha büyük operasyonlar yapıyoruz ve sahada avantaj sağlıyoruz.İran'a yukarıdan ölüm ve yıkım yağacak” ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNE AĞIR DARBE

ABD’li yetkililer, bugüne kadar yapılan saldırılarda İran’ın deniz gücüne önemli zarar verildiğini ve 11 denizaltının imha edildiğini öne sürdü.

Ayrıca İran’ın balistik füze üretim kapasitesinin de operasyonlardan ciddi şekilde etkilendiği belirtilirken, ABD yönetimi saldırıların askeri hedeflere yönelik sürdürüleceğini bildirdi.