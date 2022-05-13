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    ABD Savunma Bakanı, Rus mevkidaşıyla görüştü

    ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı görüşmede ateşkes çağrısında bulundu.
    • 13.05.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:53
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    ABD Savunma Bakanı, Rus mevkidaşıyla görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şiddetini artırarak devam ediyor.

    ABD ve bazı Batılı ülkeler, iki ülke arasındaki savaşın son bulması için çalışıyor.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.

    Ateşkes çağrısında bulundu

    Görüşmede Austin, Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulundu.

    İlk kez görüştüler

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Rus mevkidaşı Şoygu ile 18 Şubat'tan sonra ilk kez telefonda görüştüğü bildirildi.

    Açıklamada, "Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat'tan bu yana Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilk kez 13 Mayıs'ta görüşmüştür. Bakan Austin, (Rusya'ya) Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulunmuş ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlamış, o tarihten bu yana devam eden savaşta ABD ile Avrupa ülkeleri Moskova'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almıştı.

    ABD Savunma Bakanı, Rus mevkidaşıyla görüştü #1

     


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