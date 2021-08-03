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    ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.
    • AA
    • 03.08.2021 - 18:40
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    ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

    ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

    BÖLGEDEN BİR SÜRE UZAK DURULMASI İSTENDİ

    Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.

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