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ABD seçmenlerine iç ve dış politikayla ilgili görüşleri soruldu

ABD seçmenlerine iç ve dış politikayla ilgili görüşleri soruldu ABD'de yapılan ankete göre vatandaşların yaklaşık yüzde 63'ü, ülkelerinin ekonomik gücünü zayıf bulurken, yüzde 55'i ise Trump'In enflasyon ve fiyat artışı ile mücadele şeklini onaylamıyor.