ABD, seyahat kriterlerini güncelledi

Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından ülkeye seyahat edecek olanlar için kriterleri güncelledi.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yetkilendirilmiş 6 aşının ülkeye giriş kriterlerini karşılayacağına yer verildi.

YALNIZCA FDA ONAYLI AŞILAR KABUL EDİLİYORDU

Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına "acil kullanım izni" verdi. Böylece bu aşılardan herhangi birini olan kişilerin ABD'ye girmesinin önü açıldı.



ABD daha önce yalnızca Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in onayladığı aşıları yaptırmış kişileri ülkeye kabul ediyordu.