ABD, Suriye’deki son askeri üssünü de terk etmeye başladı

ABD, teker teker terk ettiği üslerinin bulunduğu Suriye'de, kalan tek üssü olan Kasrak'tan da çekilmeye başladı. Son üssün de tamamen boşaltılmasıyla ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının sona ereceği değerlendiriliyor.
Son dönemde Suriye'deki ABD varlığı azaltılıyor, ülkede yeni bir dönem başlıyordu.
Ülkedeki yaklaşık bin ABD askerinin bulunduğu 8 üsten 7'sinde, çekilmeler tamamlanmıştı.
TENEF ÜSSÜNÜ SURİYE DEVRALMIŞTI
ABD, son 1 ayda Suriye'deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti.
Güvenlik kaynakları, koalisyonun Tenef'teki varlığını sonlandırarak personeli ve ekipmanları komşu üsse naklettiğini belirtmişti.
Yeniden konuşlandırmanın, Suriye'deki askeri varlığı yeniden düzenleme amacı taşıdığı vurgulanmıştı.
ABD, SURİYE'DEKİ SON ÜSSÜNDEN DE ÇEKİLİYOR
ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan son askeri üssü Kasrak’tan çekiliyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladı.
ASKERİ EKİPMANLAR TIRLARLA TAŞINIYOR
Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.
ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.
'SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI SONLANDIRACAK'
Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Wall Street Journal gazetesi, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.
ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.