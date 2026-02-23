Kudüs’te Ramazan sessiz başladı

Her yıl Ramazan ayında renkli ışıklarla süslenen Şam Kapısı ve Eski Şehir çevresi, bu yıl İsrailli yetkililerin izin vermemesi nedeniyle sessizliğe büründü.

Çarşıda alışveriş yapan aileler ve kurulan iftar sofraları Ramazan ruhunu yaşatmaya çalışsa da, ticari hareketlilik getirilen kota uygulamaları nedeniyle büyük ölçüde Kudüs sakinleriyle sınırlı kaldı.

"MANEVİYAT SÜRÜYOR AMA EKSİK"

Kudüslü Muhammed Ebu Sbeitan, Mescid-i Aksa’nın varlığının Ramazan’a manevi anlam kazandırmaya devam ettiğini belirtti. Muhammed Ebu Sbeitan, ancak süslemelere izin verilmemesi ve ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların Ramazan atmosferine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Amir Khweis de kentin bu yıl ziyaretçiler açısından daha sakin olduğunu, buna rağmen manevi havanın sürdüğünü söyledi. Mustafa Ayad ise şehri “güzel ama hüzünlü” sözleriyle tanımlayarak, uzun yıllardır Ramazan ile özdeşleşen dekorasyonların yokluğuna dikkat çekti.

CUMA NAMAZINA KOTA, GEÇİŞLERE SINIRLAMA

İsrail makamları, Ramazan boyunca haftada 10 bin Filistinlinin cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmasına izin verileceğini açıkladı. Bu karar, Batı Şeria’dan Kudüs’e geçişlere sınırlı izin verilmesi uygulamasını da beraberinde getirdi.

Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’da ibadet edecekler için planlanan lojistik hazırlıkları engellediğini ve İslami Vakıf’ın Ramazan hazırlıklarını tamamlamasının önüne geçildiğini bildirdi.

İLK CUMA NAMAZINA 80 BİN KİŞİ KATILDI

Tüm kısıtlamalara rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazında yaklaşık 80 bin kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’da saf tuttu.

Kudüs’te Ramazan, bu yıl süslemelerden uzak ancak yüksek güvenlik tedbirleri ve sınırlamalar gölgesinde manevi atmosferle başladı.