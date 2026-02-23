Almanya’dan Meksika'ya seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera’nın askeri operasyonda hayatını kaybetmesinin ardından artan şiddet olayları nedeniyle Meksika’da 9 eyalete seyahat edilmemesi yönünde uyarı yayımladı.

ŞİDDET DALGASI ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat 2026’da güvenlik güçlerinin Jalisco eyaletinde düzenlediği operasyon sırasında bir kartel liderinin öldürüldüğü, olayın ardından ülkenin farklı bölgelerinde huzursuzluk, yol kapatma eylemleri ve kundaklama saldırılarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğu ve gelişmelerin hızla değiştiği vurgulandı.

ALMAN VATANDAŞLARINA "GÜVENLİ ALANLARDA KALIN" ÇAĞRISI

Meksika’da bulunan Alman vatandaşlarına bir sonraki duyuruya kadar otel gibi güvenli yerlerde kalmaları tavsiye edilirken, kalabalık alanlardan ve güvenlik operasyonlarının sürdüğü bölgelerden uzak durmaları istendi.

Vatandaşlara aileleriyle iletişimlerini sürdürmeleri, bulundukları konumu paylaşmaları ve yol kontrollerinde kesinlikle direnmemeleri ya da kaçmaya teşebbüs etmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

9 EYALET İÇİN AÇIK SEYAHAT UYARISI

Bakanlık, başta Jalisco olmak üzere Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato ve Chiapas eyaletlerine seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Meksika’ya gitmeyi planlayan Alman vatandaşlarının ise kişisel kriz hazırlıklarını gözden geçirmeleri ve azami dikkat göstermeleri istendi.

OPERASYONDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Meksika güvenlik güçleri, CJNG lideri Oseguera’nın yakalanması amacıyla Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kentinde askeri operasyon düzenlemişti. Meksika Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmada 4 kartel üyesinin olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında “El Mencho”nun da bulunduğu 3 kişinin ise hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Operasyonda 2 kartel üyesinin sağ yakalandığı, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirilmişti.

HAVALİMANINA SALDIRI

Kartel liderinin ölümünün ardından CJNG üyelerinin, birçok kentte araçları ateşe verdiği ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlediği aktarılmıştı. Güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çeşitli bölgelerde silahlı çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.