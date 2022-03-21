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- ABD, Suudi Arabistan'a Patriot bataryaları gönderdi
ABD, Suudi Arabistan'a Patriot bataryaları gönderdi
- AA
- 21.03.2022 - 08:32
- Güncelleme : 21.03.2022 - 08:33
Washington yönetimi, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri gönderdi.
İddia, ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer aldı.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, Patriot transferinin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.
HUSİLERE KARŞI PATRIOT HAMLE
Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki İran destekli Husilerin özellikle drone ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini, fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.
Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.
İLİŞKİLERDE TIKANIKLIKLAR YAŞANDI
ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmıştı.
Son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş, ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.