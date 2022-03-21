Petrol
111.4
3.22%
Euro
16.36
-0.01%
Dolar
14.79
0.03%
Altın
917.18
0.35%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
604.011
-1.94%
BTXN Coin
39.24
0.20%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    ABD, Suudi Arabistan'a Patriot bataryaları gönderdi

    Beyaz Saray'dan uzun süredir Patriot talebinde bulunan Riyad yönetiminin isteğinin yerine getirildiği öne sürüldü.
    • AA
    • 21.03.2022 - 08:32
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 08:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, Suudi Arabistan'a Patriot bataryaları gönderdi

    Washington yönetimi, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri gönderdi.

    İddia, ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer aldı.

    İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, Patriot transferinin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

    HUSİLERE KARŞI PATRIOT HAMLE

    Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki İran destekli Husilerin özellikle drone ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini, fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.

    Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.

    İLİŞKİLERDE TIKANIKLIKLAR YAŞANDI

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmıştı.

    Son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş, ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.

    ABD, Suudi Arabistan a Patriot bataryaları gönderdi #1
    ABD, Suudi Arabistan a Patriot bataryaları gönderdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Rus ordusu Herson'da sivillere yardım dağıttı
    Gündem

    Rus ordusu Herson'da sivillere yardım dağıttı

    20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir