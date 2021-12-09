ABD Temsilciler Meclisi, Sincan’dan gelen ürünleri yasaklayan yasayı onayladı

Sincan’dan gelen ürünlerin zorla çalıştırılan Uygur Türkü Müslüman azınlık tarafından çalışma kamplarından üretildiği gerekçesiyle Meclis, ürünleri yasaklayan yasayı onayladı.

ABD, Çin’in Uygur Türkü Müslüman azınlığa yönelik muamelelerine tepkilerini sürdürüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in Sincan bölgesinden gelen ürünleri işçilerin çalışma kamplarında zorla çalıştırıldığına yönelik endişeler nedeniyle yasakladı.

Yasa, Meclis’ten 428 kabule karşı 1 red ile geçti. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için Senato tarafından da onaylanması ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

"AKSİ İSPAT EDİLENE KADAR HUKUKEN GEÇERLİ BİR ÖNGÖRÜ"

Yasa ile Çin hükümetinin Uygurlar ve diğer Müslüman gruplar için devasa çalışma kampları kurduğu Sincan'dan gelen tüm ürünlerin işçiler zorla çalıştırılarak üretildiğine dair ‘aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli bir öngörü’ oluşturulacak.

ÇİN İDDİALARI REDDEDİYOR

Çin, Sincan bölgesinde herhangi bir ihlal olduğu iddialarını reddediyor. ABD hükümeti ve birçok hak örgütü Beijing hükümetinin bölgede soykırım uyguladığını iddia ediyor.