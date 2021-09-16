ABD: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşlar için çalışıyor

ABD: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşlar için çalışıyor

Sözcü Price, Ankara ve Doha yönetimlerinin Kabil konusunda ortaya koyduğu çabaya dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Price, günlük basın brifinginde, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarının yavaş yavaş yapılmaya başladığını kaydetti.

"NORMAL UÇUŞLAR YAPILMALI"

Sözcü Price, havalimanından normal uçuşların da yapılmasının, hem Afgan halkı hem uluslararası toplum hem de Taliban için önemli olduğunu söyledi.

TÜRKİYE VE KATAR...

Price, Kabil havalimanının normal uçuşlara da başlayabilmesi noktasında Türkiye ile Katar'ın önemli çaba gösterdiğini vurguladı.

MEZAR-I ŞERİF'TEN UÇUŞ KONUSU

Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması konusunu yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, kentten uçuşların başlaması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade etti.

60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan sözcü, 31 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 36 Amerikan vatandaşının ve ABD'de oturum iznine sahip 24 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.