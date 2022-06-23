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    ABD: Türkiye'nin tahıl sorunu için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

    John Kirby, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizini çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
    • 23.06.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 00:42
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    ABD: Türkiye'nin tahıl sorunu için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Rusya-Ukrayna savaşını, G7 ve NATO zirvelerini değerlendirdi.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada baş gösteren tahıl krizinin G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.

    "Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz"

    Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor." dedi.

    AA'da yer alan habere göre, NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem." diye konuştu.

    ABD: Türkiye nin tahıl sorunu için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz #1

     


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