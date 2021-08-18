ABD uçağının iniş takımından düşen iki Afgan'ın kardeş olduğu ortaya çıktı

ABD uçağının iniş takımından düşen iki Afgan'ın kardeş olduğu ortaya çıktı

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasıyla Kabil Havalimanı'nda başlayan izdihamda, bir ABD uçağının iniş takımına tutunup ardından düşen iki kişinin, kardeş olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından hafta başında milyonlarca Afgan, havalimanında izdihama neden olmuş, çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD UÇAĞININ İNİŞ TAKIMINA TUTUNARAK KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLARDI

Paylaşılan videoların birinde, çaresiz bazı Afganların tahliye edilen bir ABD askeri uçağının iniş takımına tutunarak şehirden kaçmak için umutsuzca çabaladığı görülmüştü.

EVLERİN ÇATISINA DÜŞEREK CAN VERMİŞTİ

Ancak daha sonra paylaşılan ve dünyayı şoke eden görüntülerde, ABD uçağı havalandıktan sonra en az iki kişinin bölgedeki evlerin çatısına düşerek can verdiği yer almıştı.

ÖLEN AFGANLARIN KARDEŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İngiliz Daily Mail gazetesinin Afgan medyasına dayandırdığı habere göre, bu kişilerin, 16 ve 17 yaşlarında ve başka çocuğu olmayan annelerine bakmak için Kabil'deki pazarlarda meyve satıp çöp toplayan iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. Olayın ardından gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi.

"ANNELERİNE BAKABİLMEK İÇİN KARPUZ SATARLARDI, ANNELERİ ÇOK ÜZGÜN"

Diğer taraftan, uçaktan düşenlerin kimlikleri resmi olarak bilinmiyor ancak bir kaynak, gençlerin teyzesinin komşuları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu anda gerçekten anneleri çok üzgün. ABD uçaklarına tutunurken düşen iki genç çocuk halamın komşularıydı. 16 ve 17 yaşlarındaki erkek çocukların cesetleri ailesine teslim edildi.Her ikisi de Kabil pazarlarında karpuz satardı. Hayatta kalabilmek ve annelerini geçindirmek için çöp bidonlarından beslenirlerdi. Annelerinin şimdi Taliban rejimi altında nasıl hayatta kalacağı hakkında hiçbir fikri yok."

Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi VİDEO ARŞİV









