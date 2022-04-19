ABD, Ukraynalılara obüs eğitimi verecek

Geniş kapsamlı Rus saldırısı bekleyen ABD, Ukrayna güçlerini farklı silahlar konusunda eğitmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta, Ukrayna'ya ek 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

Biden, bu yardımı Ukrayna'nın doğusunda beklenen "geniş kapsamlı bir Rus saldırısı" öncesinde ağır topçuları içerecek şekilde genişletti.

Ukraynalılara obüs kullanma eğitimi

ABD, şimdiye kadar, yeni destek paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya dört uçakla silah gönderdi.

Kiev'e askeri destek doğrultusunda, ABD ordusu, önümüzdeki günlerde Ukraynalıları obüs kullanma konusunda eğitmeye başlayacak.

Ukrayna dışında gerçekleştirilecek

Reuters'ın üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, obüs eğitiminin Ukrayna dışında gerçekleştirileceği kaydedildi.

ABD, Ukraynalı eğitmenlere obüs ve radar gibi bazı yeni silah gruplarının nasıl kullanılacağını öğretmeyi ve ardından bu eğitmenlere Ukrayna'daki meslektaşlarına talimat vermelerini sağlamayı planlıyor.

"Mariupol hava tehdidi altında"

Güney ve doğu Ukrayna'da yaklaşık 76 Rus tabur taktik grubunun bulunduğunu söyleyen aynı yetkili, "Değerlendirmemiz Mariupol'un hâlâ çekişmeli olduğu yönünde. Hava tehdidi altında kalmaya devam ediyor." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki uçaksavar sistemlerinin Batılı hükümetler tarafından sağlanan silahları taşıyan bir Ukrayna nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.