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    ABD, Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek yardım paketi gönderecek

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık yeni bir ek yardım paketi gönderileceğini açıkladı.
    • 23.07.2022 - 03:18
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 06:45
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    ABD, Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek yardım paketi gönderecek

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD’den Ukrayna'ya yeni bir ek yardım paketi kararı açıklandı.

    270 milyon dolarlık ek yardım

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 270 milyon dolarlık ek yardım paketinin gönderileceğini belirtirken, ABD’nin savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yönelik yardımlarının maliyetinin toplam 8,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

    Kirby açıklanan yardım paketinin yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanacağını duyurdu.

    Yardım içeriği

    İHA'nın haberine göre, Kirby açıklamasında Ukrayna’ya gönderilecek yardım paketinin içerisinde 4 adet yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve HIMARS için ek mühimmat, 4 komuta aracı, 105 milimetrelik 36 bin mermi, 3 bin anti-zırh silahı, 580 adet "Phoenix Ghost" taktik insansız hava sistemi, yedek parçalar ve diğer ekipmanların yer aldığını ifade etti.

    ABD, Ukrayna ya 270 milyon dolarlık ek yardım paketi gönderecek #1


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