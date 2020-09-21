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    ABD Uzay Kuvvetleri, Katar'a birlik konuşlandırdı

    Çatışmanın uzaya yayıldığını belirten Amerikalı Albay Benson, çıkarlarını korumaları gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 17:05
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    ABD Uzay Kuvvetleri, Katar'a birlik konuşlandırdı

    2019 yılında kurulan ABD Uzay Kuvvetleri, ülke dışındaki ilk birliğini Arap Yarımadası'na gönderdi.

    20 askerden oluşan hava filosu, Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne indirildi.

    "ÇATIŞMAYI UZAYA YAYMAK İSTİYORLAR"

    Birliğin komutanı Albay Todd Benson, "Diğer ulusların çatışmayı uzaya yaymak için son derece saldırgan bir şekilde hazırlık yaptığını görüyoruz. Rekabet edebilmeli, tüm ulusal çıkarlarımızı savunmalı ve korumalıyız." dedi.

    Trump yönetimi, balistik füzeler geliştirmekle suçladığı İran Uzay Ajansı'na yaptırım uygulamıştı.

    Çok sayıda askerin, yakın dönemde uzay operasyonları birimine katılacağı kaydedildi.

    YEMİN ETTİLER

    Bu ayın başlarında El Udeid Hava Üssü'nde düzenlenen yemin töreniyle 20 asker, Uzay Kuvvetleri'ne katıldı.

    ABD Başkanı Donald Trump döneminde kurulan Uzay Kuvvetleri, ABD ordusunun altıncı kolunu temsil ediyor.

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