ABD ve Almanya’dan İsrail'e 14 yeni askeri kargo nakli

İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan askeri gerilimin gölgesinde, ABD ve Almanya’dan gelen ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçakların 13 Haziran’da İran’a yönelik başlatılan saldırıların ardından kurulan hava ve deniz lojistik hatları kapsamında İsrail’e indiği belirtildi.

7 EKİM 2023'TEN BERİ 800'DEN FAZLA ASKERİ NAKLİYAT

Sevkiyatın, İsrail ordusunun "operasyonel hazırlığını güçlendirmeyi" amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu desteklerin 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlatılan operasyonlardan bu yana devam ettiği ve toplamda 800’ü aşkın askeri kargo uçağının İsrail’e ulaştığı kaydedildi.

Gönderilen ekipmanların içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ABD ve Almanya’dan da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.