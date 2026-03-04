ABD ve Ekvador’dan narko-terör operasyonu

Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador ordusuyla koordineli şekilde yürütülen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, ülkede “terör örgütü” olarak tanımlanan uyuşturucu kartellerinin hedef alındığı bildirildi.

Operasyonun, Latin Amerika ve Karayipler genelinde organize suç ve uyuşturucu trafiğine karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olduğu kaydedildi.

"KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Ekvador’un yarımküre genelinde uzun süredir terör, şiddet ve yolsuzluk üreten narko-terörist yapılanmalara karşı kararlı adımlar attığı vurgulandı.

Açıklamada, “ABD ve Ekvador, yarımküre genelinde uzun süredir terör, şiddet ve yolsuzluğa yol açan narko-teröristlerle mücadele etmek için kararlı adımlar atıyor.” ifadelerine yer verildi.

EKVADOR ORDUSUNA ÖVGÜ

Ekvador Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlardaki rolüne de dikkat çekilen açıklamada, Ekvador ordusunun ülkedeki narko-terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü mücadeledeki cesaret ve kararlılığının takdir edildiği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik gelişmeleri yakından takip edilirken, operasyonun kapsamı ve süresine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.