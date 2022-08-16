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    ABD ve Güney Kore, askeri tatbikat düzenleyecek

    Tayvan ve Kuzey Kore gerilimleri sonrası iki ülke tatbikat için düğmeye bastı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:08
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    ABD ve Güney Kore, askeri tatbikat düzenleyecek

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Asya'da tırmanan gerilim sürüyor.

    Çin ordusu, Tayvan etrafında askeri tatbikatlar yaparken, bir hamle de ABD ve Güney Kore'den geldi.

    Savaş uçakları, gemiler ve tanklar katılacak

    İki ülke, önümüzdeki haftalarda en büyük ortak askeri tatbikatlarına başlayacak. Tatbikat, 22 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Eylül'de sona erecek.

    Associated Press'in haberine göre, Kuzey Kore'ye de yanıt niteliğinde olacak tatbikatta savaş uçakları ve gemileri, tanklar ve binlerce asker yer alacak.

    "Tatbikat savunma amaçlı"

    Hem Washington hem de Seul, tatbikatları "savunma amaçlı" olarak tanımlıyor.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Güney Kore ve Japonya donanmalarıyla birlikte 8-14 Ağustos tarihleri arasında Hawaii kıyılarında füze uyarı ve balistik füze arama ve izleme tatbikatları yaptıklarını açıklamıştı.

    Kuzey Kore, 'bahane' olarak kullanabilir

    Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, söz konusu tatbikatı gerilimi artırmak için bir "bahane" olarak kullanabileceğini düşünüyor.

    ABD ve Güney Kore, askeri tatbikat düzenleyecek #1


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