ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hava tatbikatı düzenledi. 4 gün süren tatbikatta ilk kez F-35A savaş uçakları kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore, Kuzey Kore ile gerilimin sürdüğü dönemde, ortak bir hava tatbikatı düzenledi.

Yapılan tatbikatta ilk kez F-35A savaş uçakları kullanılılırken F-15K, KF-16 ve FA-50 jetleri ile F-16'lar da yer aldı.

4 günlük tatbikat tamamlandı

Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, her iki ülkeden 30'dan fazla jeti içeren 4 günlük tatbikatın tamamlandığı duyuruldu.

Güney Kore-ABD ittifakını simgeliyor



Tatbikatın, güçlü Güney Kore-ABD ittifakını ve ortak savunma duruşunu simgeleyen önemli bir tatbikat olduğu belirtildi.

Tatbikatların iki ülkenin ortak operasyonel kabiliyetini geliştirmek ve 5. nesil F-35A'ların birlikte kullanımını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği de ifade edildi.

ABD'li yarbay açılama yaptı

İHA'nın haberine göre; ABD'li Yarbay Ryan Worrell tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasında "güçlü ittifakı" göstermek için taktikleri güvenli bir şekilde uygulamak olduğunu söyledi.



