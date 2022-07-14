- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat
- 14.07.2022 - 15:05
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore, Kuzey Kore ile gerilimin sürdüğü dönemde, ortak bir hava tatbikatı düzenledi.
Yapılan tatbikatta ilk kez F-35A savaş uçakları kullanılılırken F-15K, KF-16 ve FA-50 jetleri ile F-16'lar da yer aldı.
4 günlük tatbikat tamamlandı
Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, her iki ülkeden 30'dan fazla jeti içeren 4 günlük tatbikatın tamamlandığı duyuruldu.
Güney Kore-ABD ittifakını simgeliyor
Tatbikatın, güçlü Güney Kore-ABD ittifakını ve ortak savunma duruşunu simgeleyen önemli bir tatbikat olduğu belirtildi.
Tatbikatların iki ülkenin ortak operasyonel kabiliyetini geliştirmek ve 5. nesil F-35A'ların birlikte kullanımını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği de ifade edildi.
ABD'li yarbay açılama yaptı
İHA'nın haberine göre; ABD'li Yarbay Ryan Worrell tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasında "güçlü ittifakı" göstermek için taktikleri güvenli bir şekilde uygulamak olduğunu söyledi.