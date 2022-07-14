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    ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat

    Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı hava tatbikatı düzenledi. 4 gün süren tatbikatta ilk kez F-35A savaş uçakları kullanıldı.
    • 14.07.2022 - 15:05
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    ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore, Kuzey Kore ile gerilimin sürdüğü dönemde, ortak bir hava tatbikatı düzenledi.

    Yapılan tatbikatta ilk kez F-35A savaş uçakları kullanılılırken F-15K, KF-16 ve FA-50 jetleri ile F-16'lar da yer aldı.

    4 günlük tatbikat tamamlandı

    Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, her iki ülkeden 30'dan fazla jeti içeren 4 günlük tatbikatın tamamlandığı duyuruldu.

    Güney Kore-ABD ittifakını simgeliyor

    Tatbikatın, güçlü Güney Kore-ABD ittifakını ve ortak savunma duruşunu simgeleyen önemli bir tatbikat olduğu belirtildi.

    Tatbikatların iki ülkenin ortak operasyonel kabiliyetini geliştirmek ve 5. nesil F-35A'ların birlikte kullanımını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği de ifade edildi.

    ABD'li yarbay açılama yaptı

    İHA'nın haberine göre; ABD'li Yarbay Ryan Worrell tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasında "güçlü ittifakı" göstermek için taktikleri güvenli bir şekilde uygulamak olduğunu söyledi.

    ABD ve Güney Kore den Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat #1


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