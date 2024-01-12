ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'de Husi hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesleri duyuldu.

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Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından ABD ve İngiltere harekete geçti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil kabine toplantısı düzenlemesinin ardından beklenen hamle geldi.

Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in başkenti Sana ile Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

"Yemen'deki Husileri füzelerle bombalıyoruz"

ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Hollanda, Bahreyn ve Kanada'nın desteğiyle bu gece Yemen'deki Husi hedeflerine ortak saldırı düzenlediğini ifade eden ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yemen'deki Husileri savaş uçakları savaş gemileri ve denizaltılardan atılan füzelerle bombalıyoruz" dedi.

Husiler saldırıların ardından Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısının cevapsız kalmayacağı duyurdu.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Yemen'deki Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası deniz görev gücü kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar küresel ekonomide yeni bir tedarik zinciri krizinin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.