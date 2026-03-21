İran’da Mossad adına casusluk yapan 5 kişi gözaltına alındı

Orta Doğu ateş çemberi...

Çevre coğrafyalara hızla yayılarak devam eden ABD-İsrail İran savaşına ilişkin yeni açıklamalar ve tehditler sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran’ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bucnurd Başsavcısı Cevad İlali yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

MOSSAD'A BAĞLI ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı’na bağlı birimler, Kuzey Horasan’da Mossad’a bağlı 5 kişiyi titiz bir istihbarat çalışması sonucu gözaltına aldı.



Ülkedeki savaş şartları dikkate alındığında bu kişiler için mal varlığına el koyma ve idama kadar varan cezalar üç dereceye kadar ağırlaştırılacaktır.