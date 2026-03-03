ABD ve İsrail'in saldırıları New York'ta protesto edildi

Dünyanın gözü, ABD-İsrail İran Hattında...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların devam etmesi, ülkenin en büyük şehirlerinden New York'ta yeniden geniş katılımlı bir protestoya sahne oldu.

Kentin simge noktalarından Columbus Meydanı'nda toplanan kalabalık, saldırılara tepki göstererek Trump yönetimi ve İsrail'i eleştirdi.

SALDIRILAR PROTESTO EDİLDİ

Savaş karşıtı pankartlarla toplanan eylemciler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Meydandaki konuşmaların ardından kalabalık, Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti.

"İRAN'DAN ŞİMDİ ELİNİ ÇEK"

Polis tarafından trafiğe kapatılan ana güzergahlarda ilerleyen göstericiler, yürüyüş boyunca sık sık "ABD, İran'ın üzerinden elini çek", "İsrail, Orta Doğu'dan elini çek", "İran'dan şimdi elini çek" ve "İran'da savaş istemiyoruz" sloganları attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan "Trump istifa", "Trump, gitmen gerek" ve "İran savaşını durdurun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da kalabalık arasında dikkat çekti.

PROTESTODA FİLİSTİN BAYRAĞI YER ALDI

Protestoculardan bazıları Filistin bayrakları taşırken yürüyüş kortejinin başında siyah bayrak yer aldı.

Columbus Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın ünlü Beşinci Caddesi boyunca devam etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Göstericilerin Trump Tower önünden geçişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

New York Polis Departmanı (NYPD), protesto süresince meydan ve yürüyüş güzergahında geniş güvenlik tedbirleri uyguladı. Gösteri, herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi.