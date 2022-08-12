ABD ve Tayvan arasında 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması

ABD ve Tayvan arasında 84 milyon dolarlık Patriot anlaşması

Tayvan, ABD ile 84,15 milyon dolarlık Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginlik ABD temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin ziyareti ile zirve yaptı.

Özellikle son bir hafta savaşın kıyısına kadar sürüklenen gerilimden sonra Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaeni bir anlaşma duyurdu.

ABD ile 84,15 milyon dolarlık anlaşma

İHA'nın haberine göre Bakanlık, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 84,15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022'den 31 Aralık 2026'ya kadar olan dönemi kapsıyor.

Tayvanlı uzmanlar, yapılan anlaşmayla birlikte Patriot füzeleri üzerinde yapılan testlerin güvenilirliklerinin bozulmadan kalmasını sağlayacağını ve Tayvan'ın hava sahasını korumaya devam edebileceklerini söyledi.

2025 ve 2026'da konuşlandırılacak



Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026'da konuşlandırılmak üzere Tayvan’a gelmesi bekleniyor.

Askeri raporlara göre füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor.



