ABD: Venezuela petrolünü biz satacağız ve gelirleri kontrol edeceğiz

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı bir süre yöneteceklerini söylemişti.

Uluslararası kamuoyunda tartışma yaratan bu açıklamanın üzerine ABD Enerji Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir duyuru geldi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PETROLÜ ABD SATACAK

Venezuela'nın petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini söyleyen Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını kaydetti.

Wright, bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını belirtti.

"GÜCE VE KONTROLE SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR"

Wright, “Venezuela'da gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız.” ifadelerini kullandı.