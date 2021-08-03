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ABD, yüksek riskli ülkeler listesini güncelledi

ABD, yüksek riskli ülkeler listesini güncelledi

ABD, aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, yüksek riskli ülkeler listesine dahil etti.