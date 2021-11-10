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ABD'de 1 haftada 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de 1 haftada 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de 5-11 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının kullanılmasına onay verilmesinin ardından ilk 1 haftada bu yaş aralığında yaklaşık 900 bin çocuğun aşı olduğu açıklandı.