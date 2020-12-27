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    ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi

    ABD'de New York eyaletinden Rachelle Huston, 1 metrelik karın içinde oynayan atını görüntüledi, video milyonlarca kez izlendi.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 14:33
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 14:37
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    ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi

    ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti.

    New York eyaletinden Rachelle Huston ise, boyu 1 metreyi bulan karın içinde oynayan atını görüntüledi.

    ATIN KARLA KEYİFLİ OYUNU

    Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

    Görüntülerde karın içinde dört nala koşan at, zaman zaman kendini karın içine atıp yuvarlanıyor.

    ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi VİDEO

    ABD de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi #1

    ABD de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi #2

    ABD de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi #3

    ABD de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi #4

    ABD de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi #5

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