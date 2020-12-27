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- ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi
ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi
ABD'de New York eyaletinden Rachelle Huston, 1 metrelik karın içinde oynayan atını görüntüledi, video milyonlarca kez izlendi.
- DHA
- 27.12.2020 - 14:33
- Güncelleme : 27.12.2020 - 14:37
ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti.
New York eyaletinden Rachelle Huston ise, boyu 1 metreyi bulan karın içinde oynayan atını görüntüledi.
ATIN KARLA KEYİFLİ OYUNU
Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Görüntülerde karın içinde dört nala koşan at, zaman zaman kendini karın içine atıp yuvarlanıyor.
ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi VİDEO