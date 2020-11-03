ABD'de 10 ayda 18 milyondan fazla ateşli silah satıldı

ABD'de bir araştırma şirketi, ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığını açıkladı. Ülkede seçim yaklaştıkça satış oranları da arttı.

ABD'de bireysel silahlanma konusu ülke gündemindeki en önemli maddelerden biri.

Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF) araştırma şirketi konu hakkında yaptığı araştırmayı açıkladı.

Raporda, ABD'de son dönemde silah satışlarının çok hızlı arttığı vurgulandı.

10 AYDA 18 MİLYON SİLAH SATILDI

Raporda, son 10 ayda ülkede 18,6 milyon silah satıldığı kaydedilirken, 2019 yılında toplam 13,9 milyon, 2018'de ise 13,8 milyon silah satışı gerçekleştirildiği paylaşıldı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 65'LİK ARTIŞ

Ülkede, sadece ekim ayında 1,9 milyon silah satıldığı belirtilen raporda, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışı ifade ettiği aktarıldı.

SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, 2020'de ateşli silah satış hızının ABD'de ''en yüksek seviyeye" çıktığına dikkati çekti.

SANDIKTAN KAOS ÇIKABİLİR

Satışlardaki bu yükseliş ise ülkede siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan sokak hareketleri ve Başkan Donald Trump'ın seçimi kaybetse bile koltuğu bırakmayacağına yönelik söylentilere bağlanıyor. Bu nedenle ABD seçimleri sonucunda ülkede kaos beklentisi de yüksek.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA DURUM NETLEŞTİ"

Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, "Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.'' bilgisi verildi.