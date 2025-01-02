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AA & Ensonhaber

ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde bir araç, kalabalığın arasına daldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, en az 35 kişinin yaralandı.

Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı belirtildi.

ABD ORDUSUNDA GÖREV ALMIŞ

FBI, saldırıyı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı.

Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı" dedi.

Duncan, FBI'ın daha fazla bilgi edindiğinde paylaşacağını söyledi.

"TEK BAŞINA HAREKET ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, New Orleans Polis Departmanı'ndan Komiser Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges ile ortak basın toplantısı düzenleyen Duncan, soruşturmanın terör saldırısı olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi.

Saldırganın araçla kalabalığın arasına daldıktan sonra aracından inerek ateş etmeye başladığını aktaran Duncan, yerel kolluk kuvvetlerinin karşı ateş açtığını ifade etti, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu anımsatarak saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi.

"Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz" diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi.

Duncan, bölgede aynı zamanda iki el yapımı patlayıcı ele geçirdiklerini ve bunların etkisiz hale getirildiğini belirtti.