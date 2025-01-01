Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Tüm dünyanın yılbaşını sevinçle karşıladığı dakikalarda, ABD'de korkunç bir saldırı yaşandı.

New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç, yılbaşı kutlamaları yapan bir kalabalığın arasına daldı.

Kasıtlı saldırıda onlarca kişi arabanın altında kaldı.

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

Daha sonra aracından inen saldırgan, yanında getirdiği silahla çevredeki insanlara ateş açmaya başladı.

Saldırının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

10 ÖLÜ, 30 YARALI

Uzun süre çevreye ateş açan şahsın arabalı ve silahlı saldırısında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananların sayısı ise 30 olarak bildirildi.

Saldırının sebebi araştırılıyor.

"POLİSLE ÇATIŞTI"

Saldırıya ilişkin konuşan görgü tanıkları, bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini aktardı.

Gördü tanıkları ayrıca, saldırganın "çelik yelek" giydiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI NET DEĞİL

New Orleans polisi henüz ölü sayısını doğrulamazken, bazı yerel kaynaklara göre ölü sayısının 10'u geçebileceği bildirildi.