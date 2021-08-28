ABD'de 3 bin 124 koronavirüs ölümü daha yaşandı

ABD'de 3 bin 124 koronavirüs ölümü daha yaşandı

Pandemi kaynaklı can kaybının 636 bin 733'e çıktığı ülkede Kaliforniya, ölümlerde ilk sırada yer alıyor.

ABD'de koronavirüs salgınının son 24 saatlik bilançosu belli oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 709 bini aştı.

ÖLÜ SAYISI BELLİ OLDU

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 636 bin 733'e çıktı.

Kaliforniya, 4 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 557 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

KALİFORNİYA CAN KAYIPLARINDA İLK SIRADA

Can kaybı sayısında da Kaliforniya 65 bin 629 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 345, New York'ta ise 54 bin 152 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 73'ÜNDEN FAZLASI EN AZ BİR DOZ YAPTIRDI

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlasına en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Ülkede 203 milyon 475 binden fazla kişiye ilk doz, 172 milyon 646 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.