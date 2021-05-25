ABD'de 8 aylık bebeğe koronavirüs aşısı vuruldu

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 8 aylık bebeğe iki doz Pfizer-BionTech aşısı uygulandı.

Dünyada koronavirüse karşı mücadelede aşılama programları devam ederken, aşılarla ilgili klinik deneylerde sürüyor.

ABD’nin New York eyaletinde yapılan deneylerde ailesinin de onayıyla 8 aylık bebek Enzo Mincolla aşı yapılan en küçük insan oldu.

İKİ DOZ UYGULANDI

Mincolla’ya iki doz Pfizer-BionTech aşısı uygulandı.

AŞIYA REAKSİYON GÖSTERMEDİ

Baldwinsville’de bulunan eyalet üniversitesinde aşı yapılan Mincolla’nın herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

“HİÇ TEREDDÜT YAŞAMADIK”

Bebeğin anne babasının doktor olduğu belirtilirken Baba Mike Mincello "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

“BU BİR ONUR”

Bebeğin annesi Marissa Mincolla diğer ailelere aşının güvenilir olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.

Pfizer ve BionTech firmalarının ortak açıklamasında 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere koronavirüs aşısı denemeleri başlandığını bildirmişti.