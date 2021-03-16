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    ABD’de 71 yaşındaki sürücü yayaların arasına daldı: 3 ölü

    San Diego kentinde 71 yaşındaki sürücü aracı ile yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 07:36
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    ABD’de 71 yaşındaki sürücü yayaların arasına daldı: 3 ölü

    ABD’nin California eyaletine bağlı San Dieoga kentinde San Diego City College yakınlarındaki B Street'te yerel saatle 09.00 sularında 71 yaşındaki sürücü aracı ile yayaların arasına daldı.

    Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    YAĞMURDAN KAÇMAK İÇİN SIĞINDIKLARINDA KAZA OLDU

    San Diego Polis Şefi David Nisleit yaptığı açıklamada, 71 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını aktardı.

    Şef Nisleit, birçok insanın yağmurdan kaçmak için alt geçide sığındığı sırada kazanın meydan geldiğini ifade etti.

    ABD’de 71 yaşındaki sürücü yayaların arasına daldı: 3 ölü #1

    EVSİZLER KAMPI OLABİLİR

    Şef Nisleit, “İnsanlar uyuyor mu, orada oturuyor mu bilmiyorum" ifadelerini kullanarak, bölgenin evsizler kampı olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı.

    Nisleit ayrıca, kazadan birkaç dakika önce yaşlı sürücünün kullandığı aracın tanımına uyan bir telsiz çağrısı alındığını ancak polisin aracı takip etmediğini belirtti.

    ABD’de 71 yaşındaki sürücü yayaların arasına daldı: 3 ölü #2

    ABD’de 71 yaşındaki sürücü yayaların arasına daldı: 3 ölü #3

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