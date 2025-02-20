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Haber Merkezi

Amerika'da trajikomik olay..

Detroit kentindeki bir mahallede 1930’larda yapılmış ana su hattı patladı.

MAHALLEYİ BASAN SU, BUZ OLDU

Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından mahalle su altında kaldı. Hava sıcaklığının da -21’lere kadar düşmesi sonucu sokakları basan su dondu.

ARAÇLAR DONAN SUYUN İÇİNDE KALDI

Sokakta park eden araçların da donan suyun içinde kalmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan 17 Şubat’ta yaşanan olayın ardından belediye görevlilerinin sorunu çözmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.