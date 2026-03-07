Pedro Sanchez'den Filistin vurgusu: Sonunda yalnız kalacak olanlar, savunulamaz planı savunanlardır

İspanya, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında Moron ve Rota askeri üslerinin kullanımına izin vermeyi reddetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamalarda tutumunu "Savaşa hayır" şeklinde özetledi ve uluslararası hukukun ihlaline karşı çıktığını vurguladı.

"YALNIZ KALACAK OLANLAR, SAVUNULMAZ OLANI SAVUNANLARDIR"

Pedro Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınması ve Gazze'deki insani kriz konusunda da kararlı tutumunu sürdürdü.

Pedro Sanchez, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"İspanya'nın yalnız olduğunu duymuş olabilirsiniz. Filistin Devleti’ni tanıdığımızda da aynı kişiler bunu söylemişti ve ardından diğerleri de bizi izledi. Sonunda yalnız kalacak olanlar, savunulamaz olanı savunanlardır."

İSPANYA'NIN KARARLI TUTUMU BİR KEZ DAHA VURGULANDI

Bu açıklama, özellikle son dönemde Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla birlikte uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Sanchez’in net ve kararlı üslubu dikkat çekerken konuşma, İspanya'nın 2024'teki tutumunu bir kez daha vurguladı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTU

İspanya, 28 Mayıs 2024'te İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ilk büyük Avrupa ülkeleri arasında yer aldı.

O dönemde 'İspanya yalnız kalacak' eleştirilerine maruz kalan Sanchez, Aralık 2025'teki açıklamasında "Zaman bizi haklı çıkardı" diyerek Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve diğer ülkelerin de tanıma kararları aldığını hatırlatmıştı.

Mart 2026 itibarıyla Filistin Devleti’ni tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 157'ye ulaştı.