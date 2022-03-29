ABD'de anket: Trump, Biden'a 6 puan fark attı

Yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı. Katılımcıların yüzde 47’si oylarını Trump’a vereceklerini belirtti.

Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart’ta gerçekleştirilen ankette, ABD genelinden 1990 seçmene “Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 47’si oylarını eski başkan Donald Trump’a, yüzde 41'i mevcut başkan Joe Biden’a vereceklerini belirtirken, yüzde 12’si de kararsız olduklarını kaydetti.

HARRİS’İ DE GEÇTİ

Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a rakip olma ihtimalini de göz önünde bulunduran katılımcıların yüzde 38’i oyunu Harris’e vereceğini, yüzde 49’u Trump’ı tercih edeceğini ifade etti.

Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn ise Trump'ın hem Biden hem de Harris’ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hala devam ettiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Biden yönetiminin mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını aktaran Penn, bunun anket sonucuna yansıdığını dile getirdi.

TRUMP, 2024’Ü İŞARET ETMİŞTİ

Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu.

Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.