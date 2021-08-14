ABD'de araştırma: Orman yangınları, koronavirüsün yayılmasına yol açtı

Yangından kaynaklanan dumanın akciğerin savunmasını zayıflattığını belirten uzmanlar, vaka ve ölümlerin arttığı sonucuna ulaştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ormanla kaplı alanları küle çeviren ve eyalet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen felaketin koronavirüs salgınına etkisi araştırıldı.

Araştırmacılar, yangınlardan çıkan dumanın koronavirüsün yayılmasına yol açtığını ve akciğeri zayıflatarak semptomları daha şiddetli hale getirdiğini düşünüyor.

YANGINLAR VAKA VE ÖLÜMLERİ TETİKLEDİ

ABD'nin batısındaki büyük orman yangınlarından yükselen dumandaki ince partikül (PM2.5) olarak bilinen kirletici maddelerin, muhtemelen birçok eyalette koronavirüs vakalarında ve ölümlerinde artışa neden olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, dumanın belirli yerleşim yerlerinde vaka oranını yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığı sonucuna ulaştı. Bazı yerlerdeki koronavirüs ölümlerinin yarısının bu kirlilikten kaynaklanabileceği ifade edildi.

YANGIN DÖNEMİNDE VAKALARDA ARTIŞ YAŞANDI

Konuyla ilgili makalenin yazarlarından Harvardlı profesör Francesca Dominici, "Bazı ilçelerde bu ilişki aslında çok kuvvetli. Orman yangınlarının olduğu günlerde koronavirüs vakaları çok arttı. Yangınları bu salgınla birleştirmek gerçekten feci bir etkiye sahip olabilir." diye konuştu.

KİRLİ HAVANIN KORONAVİRÜSE ETKİSİ

Yine aynı konuya dair daha önce yapılan bir araştırma, insanların uzun süreli hava kirliliğine maruz kalmasındaki küçük bir artışın bile koronavirüs ölümlerinde yüzde 11'lik bir artışla ilişkili olduğunu söylüyor. Geçen yıl gerçekleştirilen bir araştırma da dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin kirli hava tarafından tetiklendiğini gösteriyor.

Kaliforniya tarihinin en büyük ikinci yangını ViDEO