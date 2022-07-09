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    ABD’de arıza yapan küçük uçak, otoyola iniş yaptı

    Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.
    • 09.07.2022 - 02:06
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    ABD’de arıza yapan küçük uçak, otoyola iniş yaptı

    ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Swain County’de 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçakta motor arızası meydana geldi. Pilot Vicen Fraser, US Route 19 otoyoluna iniş yapmaya zarar verdi.

    Araçların arasından otoyola indi

    İHA'nın haberine göre; kameraya yansıyan anlarda uçağın, her iki yönde de araçların seyir halinde olduğu anlarda elektrik hatlarının da arasından geçerek kontrollü bir şekilde iniş yaptığı görüldü.

    Otoyolun dağlık bölgedeki tek düz arazi olduğu, pilotun bu nedenle böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

    Acil iniş sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

    ABD’de arıza yapan küçük uçak, otoyola iniş yaptı - VİDEO

    ABD’de arıza yapan küçük uçak, otoyola iniş yaptı #1


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