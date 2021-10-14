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    ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı

    ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin son 12 ay içinde 96 bini geçerek yeni rekor kırdığı bildirildi.
    • AA
    • 14.10.2021 - 01:00
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    ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) raporu, ülkede aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin 2020'nin martından bu yılın aynı ayına kadar yüzde 29,6 arttığını ortaya koydu.

    96 BİN 779 KİŞİ AŞIRI DOZDAN HAYATINI KAYBETTİ

    Raporda bu süreçte 96 bin 779 kişinin aşırı doz uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

    Ayrıca aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerde bir yıl içinde en yüksek artışın yüzde 85 ile Vermont eyaletinde görüldüğü belirtildi.

    EN ÇOK ÖLÜM OPIOIDLER VE SENTETİK OPIOIDLERDEN GERÇEKLEŞİYOR

    Aşırı dozdan ölümlerin en çok opioidler ve sentetik opioidler nedeniyle gerçekleştiği, en az ölümünse metadon kullananlarda görüldüğü açıklandı. CDC, 2020'de 93 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

    ABD de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı #1

    ABD de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı #2

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