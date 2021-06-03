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    ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı

    Aşırı hız yapan alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü, boş olan yolda devriye aracına çarptı. Kaza anları devriye aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:09
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    ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı

    ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Moline kentinde, Matthew Scherer isimli bir sürücü aşırı hız yaptı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, boş olan yolda emniyet şeridinde bekleyen otoyol devriye aracına çarptı.

    Kaza anları, devriye aracında bulunun araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ARAÇ YUVARLANDI

    Kazanın şiddeti ile araç yuvarlandı.

    Alev alan aracın içinden sağ çıkan sürücünün, yapılan kontrol sonrası alkollü olduğu tespit edildi.

    Ayrıca sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

    ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı VİDEO

    YARGILANACAĞI AÇIKLANDI

    Devriye sırasında araç içinde bulunan polis memuru ise kazayı yaralı atlattı.

    Scherer’in alkollü, ehliyetsiz ve emniyet kemeri takmadan araç kullanma suçları dahil, birçok suçtan yargılanacağı açıklandı.

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    ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı #2

    ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı #3

    ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı #4

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