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ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı

ABD’de aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda polis aracına çarptı

Aşırı hız yapan alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü, boş olan yolda devriye aracına çarptı. Kaza anları devriye aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi.