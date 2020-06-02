ABD'de askeri üsse saldırı: 2 ölü

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ABD'nin North Dakota eyaletindeki askeri üsse düzenlenen saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de siyahi bir vatandaşın polis şiddeti nedeniyle ölümü sonrası başlayan anarşi, tüm eyaletlere yayılırken, ABD ordusu da Başkan Donald Trump'ın emriyle sokaklara inmeye hazırlanıyor.

ABD HAVA ÜSSÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Bu olayların arefesinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik önemi olan bir üste silahlı saldırı yaşandı.

North Dakota'daki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, ''Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Üssüne açılan ateş sonucu iki görevli asker hayatını kaybetmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Açıklamada, saat 04.30 civarında düzenlenen saldırının ardından askeri üste durumun kontrol altın alındığı, diğer personelin güvenliğinin sağlandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SALDIRININ AYRINTILARI VERİLMEDİ

Soruşturma sürdüğü için hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin 24 saat sonra duyurulacağı ifade edilen açıklamada, saldırının hava üssüne nereden yapıldığı ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

YÜKSEK İRTİFA İSTİHBARATI DRONELARININ MERKEZİ

Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz yüksek irtifa hava istihbaratını sağlayan RQ-4 Global Hawk dronelerinin merkezi konumunda bulunuyor.